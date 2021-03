El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak, protagonista de la victoria de su equipo contra el Alavés (1-0) al despejar un tiro de penalti en los últimos minutos al delantero rival Joselu Mato, reconoció que los lanzamientos desde los once metros "son una cosa que nadie entiende muy bien", ya que "a veces paras muchos" y últimamente "no paraba ninguno".

"Los penaltis son una cosa que nadie entiende muy bien, a veces paras mucho, hace tres o cuatro temporadas paré cuatro de seis en Liga, últimamente no he parado ninguno, no estás feliz con esto. Hoy con suerte lo he parado, era un penalti en los últimos minutos, y hemos conseguido los 3 puntos", dijo tras el partido a 'Movistar+'.