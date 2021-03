El portero del Atlético de MadridJan Oblak (c), durante el partido de LaLiga de la jornada 27 contra el Getafe, que se disputó en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe.- EFE/Ballesteros

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, advirtió este sábado, tras el 1-1 con el Getafe, que "no existen los pasos atrás" por la Liga, remarcó que su equipo ha "hecho mucho para ganar los tres puntos" en el Coliseum Alfonso Pérez y explicó que si el árbitro no pitó penalti de Moussa Dembélé a Maksimovic no lo es.

"Los pasos para atrás no existen. Hay que mirar de otro lado. Hemos ganado un punto, hemos hecho mucho para ganar los tres, pero al final el balón no ha entrado, no hemos marcado y nos vamos con un punto más. La Liga es larga, lo sabemos desde el inicio y vamos a ir partido a partido", explicó en declaraciones a 'Movistar'.