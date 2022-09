El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak defendió que su equipo no mereció la derrota ante el Real Madrid (1-2) en el derbi del Civitas Metropolitano y aseguró que "no se debería haber sacado la segunda amarilla" a Mario Hermoso.

"El sabor es muy malo. Hemos perdido el derbi, un partido muy importante. No hemos estado tan mal. No hemos merecido la derrota, pero es el fútbol. Ellos han aprovechado lo que han tenido y nosotros no. El sabor en una derrota siempre es malo y estamos todos tristes", aseguró en Movistar+.