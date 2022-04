El meta del Atlético de Madrid Jan Oblak lamentó la derrota de su equipo este sábado en San Mamés (2-0) y aseguró que "no" tiene "respuesta a lo que está pasando" a su equipo, que se está complicando sobremanera en las últimas jornadas su puesto de Liga de Campeones.

"No tengo respuesta para lo que esta pasando porque desde que estoy no ha pasado. Los compañeros tienen personalidad y ganas, pero a veces eso no sale en el campo. No sé que está pasando, pero hay que encontrar el problema y tenemos que entrar en Champions sí o sí", dijo el meta esloveno a los micrófonos de Movistar LaLiga.