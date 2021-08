El centrocampista noruego Martin Odegaard, nuevo jugador del Arsenal, tras ser traspasado por el Real Madrid, afirmó estar "agradecido" al club madrileño, donde aprendió "de los mejores del mundo".

"Hace más de seis años y medio firmé por el Real Madrid y cumplí un sueño grande. Poder vestir la camiseta blanca, jugar en el Bernabéu y jugar la Champions con el Madrid. No puedo estar más orgulloso. Vine con 16 años y he tenido la oportunidad de aprender de los mejores del mundo y mis ídolos. He aprendido muchísimo y he disfrutado el camino", escribió el noruego en las redes sociales.