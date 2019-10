El español José María Olazábal, ganador del Masters de Augusta en 1994 y en 1999, dijo este viernes tras verse fuera del corte en el Club de Campo Villa de Madrid que "el Open de España es esa pequeña manchita" en su currículo como golfista.

Tras finalizar su segunda vuelta al campo, José María Olazábal confesó que cambiaría "muchos de los títulos" que ganó en su carrera por un triunfo en el torneo español, perteneciente al circuito europeo. "Es una pena. No me puedo quejar de la carrera que he tenido, pero me hubiese gustado ganar el Open de España", confesó.