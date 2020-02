El Olimpia, campeón de Honduras, viajó este martes sin siete jugadores para el partido de vuelta contra el Seattle Sounders este jueves por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los hondureños Ever Alvarado, Michaell Chirinos, Harold Fonseca y Jorge Álvarez no viajaron por estar lesionados, mientras el paraguayo José Cañete y los nacionales Mayron Flores y Jonathan Paz, por no tener visa para entrar a Estados Unidos.