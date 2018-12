Joan Oliver, máximo accionista del Reus, aseguró que en la actualidad "no existe un riesgo de desaparición inminente" de la entidad, pero no niega que "hay una necesidad absoluta de recursos financieros, vía venta de la entidad" y si no se produce "la continuidad será muy difícil".

En una rueda de prensa el día después de que cinco jugadores se desvincularan del club y hayan dejado al primer equipo únicamente con doce fichas disponibles, Oliver comentó que está trabajando en dos objetivos: "encontrar recursos financieros", así como "mantener al precio que sea viva la institución".