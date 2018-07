El vizcaíno Omar Fraile (Astana) ha valorado "muy positivamente" su primera participación en el Tour de Francia, en el que ha firmado la única victoria de etapa española de esta 105 edición.

"Este Tour no se me va a olvidar, ha sido el de mi debut con una victoria y he llegado a París", ha manifestado el ganador de la decimocuarta etapa, que finalizó en el aeródromo de Mende.