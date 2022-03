Tener más de doce récords, ocho oros paralímpicos y parapanamericanos, una familia y apenas 30 años de edad no es problema para la cubana Omara Durand, quien lleva casi una década invicta en los 100, 200 y 400 metros lisos en la categoría de débiles visuales profundos.

"He tenido muchos momentos bonitos, emocionantes, he implantado más de 12 récords paralímpicos y parapanamericanos que pesan mucho, pero eso no significa que me conforme o sienta que lo hice todo en el deporte", asegura en una entrevista con Efe la llamada "leyenda cubana del sprint".