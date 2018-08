Kenneth Omeruo, defensa internacional nigeriano que se ha incorporado como cedido al Leganés procedente del Chelsea, afirmó que le encantaría poder enfrentarse en el campo a Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid.

"Me gustaría enfrentarme a Diego Costa. Lo conozco del Chelsea. He visto muchos de sus partidos y quiero saber qué se siente al jugar contra él. También Benzema o Messi. He jugado dos veces contra Messi y en ambas me ha marcado un gol. Ojalá cambie. Estoy realmente esperando jugar de nuevo contra él y contra Griezmann", comentó durante su presentación.