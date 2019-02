Saúl Ordóñez afronta los Europeos en pista cubierta con la tranquilidad que le concede sentirse ya "cómodo" en el 1.500, después de haber logrado todos sus éxitos en el 800, y considera que ha dado "un gran salto" en la nueva distancia.

"Estoy en buena forma y la situación es buena. Tengo trabajo todavía por delante para el 1.500 pero he dado un buen salto y me siento muy cómodo, algo que no me ocurría años atrás", declaró a EFE el leonés.