La tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora del pasado Abierto de Estados Unidos, se mostró este viernes positiva ante el inicio de la nueva edición del torneo y confirmó que su lesión de rodilla, que la forzó a retirarse del campeonato de Cincinnati hace una semana, está curada.

"He estado jugando cada día mas tiempo. Me curo rápido, así que me encuentro bien", aseveró la joven tenista que el año pasado ganó en Flusing Meadows ante Serena Williams en un polémico partido.