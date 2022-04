Osasuna se enfrentara mañana al Alavés con la idea de sumar una nueva victoria que certifique la permanencia en El Sadar pasando la barrera de los 40 puntos.

La buena situación que los rojillos mantienen en la clasificación no rebajará sus pretensiones para este choque. Osasuna quiere quedar lo más alto posible y mañana saldrá con su mejor once para hundir a un conjunto vasco que, de no ganar, se vería en serios problemas.