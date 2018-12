El exciclista español Óscar Freire, tres veces campeón del mundo en ruta (1999, 2001 y 2004) aseguró a EFE en una entrevista que su intención es ser seleccionador español de ciclismo "este año o en el futuro", aunque la decisión depende de la Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"Mi intención es ser seleccionador, si no es este año, en el futuro. Es algo que me gustaría hacer, que creo que puedo hacer bien, porque en toda mi vida ciclista el Mundial ha sido la prueba que me ha marcado", manifestó este viernes a EFE el exciclista de Torrelavega (Santander).