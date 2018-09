El seleccionador de Paraguay, el colombiano Juan Carlos Osorio, afirmó este martes, al divulgar la primera lista de convocados para comenzar trabajos con la Albirroja, que su sueño sigue siendo dirigir el equipo de su país, aunque matizó que continuará "dando el cien por cien" en su nuevo cargo.

"No puedo negar que, como colombiano, la ilusión, no de ahora, el sueño, no de ahora, el objetivo, no de ahora, de toda mi vida, ha sido dirigir la selección colombiana", dijo el exseleccionador de México al ser consultado por la posición que tomaría si recibiera una oferta para dirigir la selección de su país.