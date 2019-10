El veterano mariscal de campo Brock Osweiler dijo en entrevista que se retirará de la NFL, luego de haber jugador más de siete temporadas en la liga.

"Estoy agradecido por el tiempo que recibí jugando en la NFL. Las experiencias que tuve, las personas que conocí, las relaciones que hice... no me detendré las cosas que no sucedieron en mi carrera"., dijo Osweiler en una entrevista para 9News.