El español Adrián Otaegui, ganador este domingo del Campeonato de Escocia, su tercer título en el circuito europeo de golf, dijo que por la mañana, antes de la cuarta y última ronda, no tenía expectativas de lograr el triunfo.

"Esta mañana no tenía expectativas, de verdad. Sólo quería salir, jugar bien y pegar a la bola lo mejor posible. Quiero decir, si me dijeras esta mañana que iba a hacer 63, no lo creería. Todo salió bien, jugué muy bien, me sentí muy bien, estaba muy concentrado y metí algunos buenos putts. Ha sido una semana muy buena y especialmente hoy fue un muy buen día para terminar esa semana", señaló en declaraciones que difunde el 'European Tour'.