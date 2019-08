El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal aseguró este martes que se han hecho muchas suposiciones este verano sobre su posible marcha al Manchester City o a algún otro equipo del fútbol inglés, cuando él lo que ha hecho es "lo que tenía que hacer" con su equipo, entrenar "para coger le punto cuanto antes".

"He leído cosas que ni yo sabía. Yo he estado tranquilo y mi objetivo es hacer las cosas bien aquí, lo de fuera para mí no es un problema", declaró el jugador realista en una rueda de prensa en Zubieta.