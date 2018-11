El capitán de Boca Juniors, Pablo Pérez, uno de los más afectados por la agresión que sufrieron los jugadores del Xeneize por parte de hinchas violentos de River Plate el sábado antes del ingreso al estadio Monumental, dijo que la gente "estaba loca" y que si llegaban a ganar podían matarlo.

"No puedo ir a una cancha donde no me brindan seguridad. ¿Qué pasaba si jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Si la gente estaba loca antes de entrar imagínate si les dábamos la vuelta en su cancha... ¡me matan! No voy a jugar en una cancha donde puedo morir", dijo este lunes Pérez tras salir de una clínica privada, donde le revisaron la lesión que sufrió en el ojo izquierdo.