Trece años después, la Liga ACB volvió a llamar a la puerta del entrenador Paco García. Le encontró en Tenerife, en una etapa de desconexión después de tres campañas en LEB Oro con el Valladolid. Horas después de esa llamada, tomó un avión, convencido de que la permanencia del Fuenlabrada es posible.

"Si no creyera firmemente en que se puede salvar, te puedo garantizar que a mi edad, con mi trayectoria y sabedor de lo que me encontraba, no habría cogido al Fuenlabrada. Estoy absolutamente convencido de que lo podemos lograr", asegura a EFE el entrenador del Montakit Fuenlabrada en una entrevista.