El entrenador del Levante, Paco López, explicó este martes que prefiere disponer de toda la información sobre la Superliga para decidir si le parece bien o mal este nuevo formato para el fútbol europeo, pero aclaró que estaría de acuerdo si no perjudica a los clubes modestos como el suyo.

“Si va a beneficiar también a los clubes más modestos, a los que no tienen el potencial de los equipos que van a jugar, pues bueno; pero como no tengo la suficiente información, no puedo decir si me parece bien o me parece mal”, dijo Paco López a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla.