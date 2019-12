El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este miércoles que si dan el máximo nivel en el partido de este jueves ante el Melilla CD lo normal es que ganen, pero insistió en que son conscientes de que en esta primera ronda de la Copa del Rey habrá “alguna sorpresa más” pero que ellos no van a dejar “que pase eso”.

“Si estamos a nuestro cien por cien lo normal es que ganes el partido. Pero si no estás al cien por cien puede pasar lo que le pasó a algún equipo ayer. Hemos hablado de que habrá alguna sorpresa más. Y no vamos a dejar que pase eso y esa es la mentalidad que hemos querido transmitir. Fácil hoy en día no hay nada, pero se tiene que notar la diferencia, lógicamente”, dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.