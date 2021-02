El entrenador del Levante, Paco López, lamentó la derrota sufrida este domingo ante Osasuna (0-1) y subrayó que están físicamente al límite después de haber jugado en el último mes en la Liga y en la Copa del Rey cada semana.

"Lo más importante ahora es la recuperación no sólo física, sino mental, porque llevamos mucha tralla. No tenemos máquinas ni robots, tenemos jugadores y jugar cada tres días no es nada fácil la recuperación", dijo Paco López tras el partido del Ciutat de València.