El entrenador del Levante, Paco López (c). EFE/ Manuel Lorenzo

El entrenador del Levante, Paco López, subrayó este viernes que todavía no han conseguido la permanencia, insistió en que no siente que sus jugadores se puedan relajar hasta final de temporada y puso como ejemplo “las caritas de los que no juegan” cada partido para valorar el compromiso de sus futbolistas.

“Todo el mundo quiere jugar y participar. La relajación no cabe. Aquí nadie se va a relajar, no lo noto en el día a día y no hemos conseguido ningún objetivo, aunque esté cerca”, dijo Paco López en una rueda de prensa telemática en alusión a la distancia de doce puntos que tiene su equipo respecto a la zona de descenso.