El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que les preocupa el mal estado del terreno del juego del estadio Nuevo La Victoria de Jaén, donde disputan este domingo la segunda ronda de la Copa del Rey, pero puntualizó que no será “ninguna excusa” y que deben mostrar su superioridad.

“Nos preocupa porque no estamos acostumbrados a jugar en un campo así. Hemos visto imágenes de cómo están jugando y no está en las mejores condiciones, pero nos tenemos que adaptar sí o sí. Tenemos que mentalizarnos y no va a ser ninguna excusa y si hay que cambiar ciertos aspectos del juego los cambiaremos”, dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.