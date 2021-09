El entrenador del Levante, Paco López, agradeció este viernes el respaldo público recibido por el presidente Quico Catalán durante la semana y apostilló que nunca ha sentido falta de confianza de ningún miembro del club valenciano.

“Siempre me he sentido respaldado por el presidente, por el club y la dirección deportiva. Se agradece, evidentemente, pero nunca he notado falta de confianza o falta de respaldo de nadie del club”, dijo Paco López, que todavía no ha ganado este curso con su equipo en la Liga.