El entrenador de la selección femenina de fútbol de Panamá, el mexicano Ignacio "Nacho" Quintana, afirmó este lunes que el país no quiere ser la sorpresa en las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2023 que se realizarán en Monterrey (México), del 4 al 18 de julio.

"Nosotros vamos con ganas de hacer historia, no solo de competir. Tenemos que quitarnos de la cabeza de ir como víctimas siempre a los torneos. No queremos ser sorpresa, queremos ser el principio de lo que viene más adelante, que seamos un rival a vencer, no solo en Concacaf, sino en los mundiales", declaró Quinta en una rueda de prensa.