El centrocampista checoslovaco Panenka (i), lanza el penalti, durante el partido que enfrenta a Checoslovaquia y Kuwait en partido de clasificación, del Campeonato del Mundo, en el estadio José Zorrilla el 17 de junio de 1982. EFE/ma/Archivo SPAIN SOCCER SPAIIN 1982 FIFA WORLD CUP: VALLADOLID, 17/06/1982.- Czechoslovakian midfielder Antonin Panenka (L) shoots from the penalty dot against Kuwaiti goal , during their Spain 1982 FIFA World Cup soccer match at the Jose Zorrilla stadium. EFE/fs