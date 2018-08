La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica de saltos, confesó este martes no tener "miedo a empezar de cero" para ganar una presea en el trampolín de tres metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Soy doble medallista olímpica, he sido campeona del mundo, campeona centroamericana y del Caribe y panamericana. Donde me he parado, he ganado, no me da miedo cambiar lo que soy hoy por volver a ser medallista olímpica, ya me sé el camino", indicó a Efe.