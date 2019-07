Durante años la medallista olímpica de saltos Paola Espinosa fue una mujer dura que si fallaba un clavado se castigaba el resto del entrenamiento, pero aprendió a fluir y en los Mundiales de este mes espera marcar diferencia con su alegría.

"Ya no me enojo conmigo misma. Antes me enojaba si un clavado me salía mal, ahora entiendo bien el entrenamiento con sus días buenos y los malos", confiesa en entrevista a Efe Espinosa, quien llega hoy a Gwangju, Corea, donde buscará ser protagonista en las pruebas de trampolín de los mundiales.