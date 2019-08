La judoca argentina Paula Pareto, medalla de plata y oro en los Panamericanos de Toronto 2015 y Guadalajara 2011 respectivamente en la categoría de -48 kilos, desistió esta jornada de presentarse a la pelea por el bronce en Lima debido a que una lesión vieja le jugó "una mala pasada" este jueves.

"Una lesión vieja que hoy me jugó una mala pasada y no me sentí bien para salir. Desde la primera lucha sentí molestias clínicas", señaló a Efe la judoca argentina de 33 años, quien poco antes de anunciar que no pelearía por el bronce había caído en semifinales ante su rival cubana Vanesa Godínez, de 20 años.