El pívot de los Bucks de Milwaukee Pau Gasol afirmó que su objetivo con vistas al próximo curso es recuperarse bien de la lesión que sufre en el pie izquierdo para "seguir compitiendo" en la NBA y disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española.

"Mi ilusión era jugar el campeonato del Mundo este verano. No podrá ser y, sin duda, me gustaría jugar con el equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio", señaló el jugador en el acto de presentación de la Pau Gasol Academy by Santander celebrado este jueves en Barcelona.