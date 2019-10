El defensa central del Villarreal Pau Torres dijo este viernes, tras der convocado por primera vez con la selección nacional absoluta en la misma semana en la que ha firmado un nuevo contrato con el club castellonense, que es "la mejor semana" de su vida.

"Ha sido una semana intensa. Mi llamada es la confirmación de que el seleccionador controla a todos los jugadores, ya sean jóvenes o no, y que está atento al arranque de temporada. Esta es una semana que no olvidaré nunca, ya que he firmado por el equipo de mi vida y me ha llamado la selección", insistió el central.