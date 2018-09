El preparador físico español Paulino Granero aseguró a Efe que ha vuelto con la selección rusa, que se enfrentará hoy a Turquía en la Liga de las Naciones, después de renovar su contrato y ser galardonado en el Kremlin por el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Cuando me invitaron a renovar, no había que hablar de cifras ni de nada. Estoy muy agradecido a los rusos por lo bien que me han tratado. El ambiente en la selección es excelente", comentó en conversación telefónica desde tierras turcas.