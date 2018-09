El jugador del Villarreal, Alfonso Pedraza, señaló en rueda de prensa que no le importa que le ubiquen en la posición de lateral o en la de extremo, ya que recalcó que lo que quiere es jugar sea en una posición u otra.

"Lo que quiero es jugar, no me importa hacerlo de extremo o de lateral, es una situación que no me incomoda, es bueno poder jugar en varias posiciones. Lo importante es jugar, coger experiencia y poder ayudar al equipo. Ahora estoy jugando y eso es lo importante", destacó.