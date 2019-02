Pedro León está de vuelta tras un largo periodo lesionado, tal y como ha confirmado este miércoles al asegurar que está "a disposición de Mendilibar" para el partido de este mismo viernes ante el Getafe.

No obstante, ha reconocido que no está "al cien por cien", ya que ha sufrido "cuatro operaciones en 20 meses" y no ha jugado desde mayo.