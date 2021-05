7 may. 2021

7 may. 2021

Manresa (Barcelona), 7 may (EFE)- El entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, destacó en la rueda de prensa previa al partido que les enfrentará al Acunsa Gipuzkoa Basket Club que su equipo no ha perdido más de dos encuentros consecutivos esta temporada y eso es motivo para confiar en sus posibilidades de victoria.

"Nuestro objetivo principal está cumplido. Después queremos clasificarnos para la Champions League, pero no depende de nosotros. No es una final para el Manresa, sí que lo es para ellos. Por la temporada que estamos haciendo, tengo esperanza en hacer un buen partido, pues no hemos perdido más de dos seguidos en la Liga Endesa", sentenció el técnico catalán.