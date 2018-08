El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, ha manifestado este lunes que cree "firmemente" que su equipo "puede llegar" a la Final Four de la Euroliga que tendrá lugar en mayo en Vitoria.

En una entrevista publicada por el club baskonista, el técnico catalán también ha matizado que alcanzar la fase final "no es el objetivo", aunque sí es "no dejar de luchar hasta que sea imposible conseguirlo" porque a su juicio, el Baskonia "siempre aspira a esta en la Final Four" y no porque este año sea en Vitoria van a tener más intentos que otros años.