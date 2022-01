Manresa (Barcelona), 28 ene (EFE)- El técnico del Baxi Manresa, Pedro Martínez, aseguró este viernes que es una mala noticia "estar tanto tiempo sin jugar" tras la suspensión el pasado martes del duelo de Liga de Campeones por los casos de coronavirus en el equipo italiano del Treviso.

"No competimos desde el sábado y siempre es una mala noticia no jugar. Ahora mismo, tenemos la plantilla sana y en buena dinámica. No sabemos qué pasará más adelante. El hecho de no jugar ahora porque nos van aplazando partidos implica jugar más partidos en menos días más adelante. Pero hay que preocuparse de lo que podemos controlar", comentó Martínez en la previa del duelo de la Liga Endesa ante el Hereda San Pablo Burgos.