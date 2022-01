La española Alexia Putellas (d), centrocampista del Barcelona recibe el trofeo The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2021 de manos del centrocampista Sergio Busquets (i). EFE/FC Barcelona

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' felicitó a la española Alexia Putellas y al polaco Robert Lewandowski tras ganar anoche el premio The Best de la FIFA, como Mejor Jugadora y Jugador, respectivamente, así como al portugués Cristiano Ronaldo, con el que desea tener un encuentro personal.

"Mis felicitaciones a los dos vencedores del premio The Best FIFA @rl9 y @alexiaputellas. Cuando ustedes están en el campo, el deporte siempre es más bonito", dijo Pelé, de 81 años, en un mensaje dedicado al delantero del Bayern Múnich y a la centrocampista del Barcelona.