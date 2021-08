La medallista olímpica Ana Peleteiro (c) durante el homenaje organizado por el ayuntamiento de Ribeira, después de que consiguiera la medalla de bronce en salto de longitud en los juegos Tokio 2020. EFE/Óscar Corral

La atleta Ana Peleteiro ha celebrado este sábado con su "familia", en la Plaza de España del municipio coruñés de Ribeira, el histórico bronce que conquistó en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ribeira le brindó un cariñoso, emotivo y largo homenaje, de casi hora y media, un acto que comenzó pasadas las 21.30 horas con la bienvenida a la deportista y el 'We are the champions" de fondo.