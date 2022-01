El español Álex Pella y el francés Roman Pilliard', a bordo del trimarán 'Use it Again', van 216 millas (400 km) por delante del récord de la Vuelta al Mundo de Este a Oeste (contra vientos y corrientes dominantes) cuando se cumple la segunda jornada de navegación.

Frente a un recorrido teórico del récord de 21.985 millas náuticas (40.738 km), que está en poder del francés Jean Luc Van den Heede -que el 4 de marzo de 2004 a bordo del monocasco de 85 pies (26 metros) 'Adrien', lo estableció en 122 días, 14 horas, 3 minutos y 49 segundos- el 'Use it Again' (Úsalo de Nuevo) ha cubierto ya 600 millas (1.111 km).