El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, sigue dando pasos en la preparación del derbi copero del próximo sábado ante el Sevilla y este jueves ha dirigido una sesión en el escenario del partido, el Benito Villamarín, con las ausencias destacadas del central Marc Bartra y del capitán bético, Joaquín Sánchez.

Bartra, quien jugó el duelo liguero del pasado domingo ante el Rayo Vallecano, y Joaquín, quien no lo hizo, no se han ejercitado en las tres sesiones que Pellegrini ha dirigido durante esta semana para preparar el duelo ante el Sevilla, lo que apunta a la posibilidad cierta de que no puedan jugar ante el eterno rival.