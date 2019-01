El entrenador argentino Mauricio Pellegrino ha desvelado que el Leganés español le hizo propuso en noviembre pasado renovar su contrato con el club madrileño, pero que no quiere concretar nada hasta el final.

"A cualquier entrenador le gustaría trabajar en Primera, yo lo veo así. Me siento muy a gusto, no hay lugar a dudas. Pero nuestra vida de entrenador cambia sustancialmente rápido y, por eso, no voy a aseverar nada hasta el final", indicó el exinternacional argentino, que firmó como entrenador del Leganés el pasado 2 de junio.