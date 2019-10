El argentino Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, quiso restarle importancia al hecho de que pueda estarse jugando el puesto en el derbi madrileño que medirá a su equipo contra el Getafe.

"Lo veo como un partido muy importante para el club. No se trata tanto de Pellegrino. Lo que me pase como entrenador no es tan importante. Obvio que, a nivel personal, trato de llevarlo de la mejor manera posible. Lo más importante es el Leganés. Aquí lo importante es el club, porque las personas vamos pasando", dijo.