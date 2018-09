Mauricio Pellegrino, técnico argentino del Leganés, afirmó no entender el debate que existe en la portería acerca de la titularidad de Iván Cuéllar y la suplencia de Andryi Lunin al tiempo que confirmó que el primero volverá a formar de salida.

"Cuéllar va a ser el portero también mañana. Y no veo por qué en la fecha cuatro tiene que salir el portero. Cada semana me preguntan si va a salir Cuéllar. No sé si en todos los equipos le preguntan en cada jornada si va a salir el portero", dijo en rueda de prensa.