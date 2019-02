Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, habló acerca del estilo de su equipo antes de medirse al Betis y después de que tras el encuentro de la primera vuelta el técnico rival, Quique Setién, cuestionara el mismo.

"Una cosa es lo que se ve en el campo en un partido particular. Yo no estoy de acuerdo con que no nos gusta el balón. No estoy de acuerdo con eso. Es una discusión en la que no quiero entrar. Hay que respetar a cada uno a su manera. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro como para hablar de los demás. Respeto todos los estilos. Cada uno lo hacemos lo mejor que podemos con nuestras posibilidades, respetando siempre a los adversarios", comentó en sala de prensa.