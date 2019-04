Mauricio Pellegrino, entrenador argentino del Leganés, aseguró que no quiere pensar en los puntos que le valdrían a su equipo para lograr la permanencia y en si serían suficientes los seis logrados en el caso de ganar los siguientes dos partidos.

"No hago ese tipo de cuentas, pienso en hacerlo mejor cada partido. No me gusta especular con los puntos, nos gusta mirarnos a nosotros mismos, tratar de hacerlo lo mejor que podemos cada semana. Ese es nuestro baremo, nuestro termómetro", declaró en sala de prensa antes de medirse al Valladolid.