Mauricio Pellegrino, entrenador argentino del Leganés, se refirió al hecho de que su equipo cierre la tabla clasificatoria en LaLiga Santander y defendió la labor de sus jugadores hasta el momento.

"Creo firmemente que este equipo puede dar una versión mejor. A veces el viento no sale a favor, como en este inicio. Nosotros no somos el peor equipo porque somos los últimos. Somos los últimos ahora, pero no creo que somos los peores de España por estar ahí. Hay que diferenciar", opinó.